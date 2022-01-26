Шаумянский перевал в Туапсинском районе Кубани закрыт из-за гололеда уже пятые сутки

Участок закрыт для безопасности

Движение через Шаумянский перевал перекрыли 22 января. Дорожники ввели ограничения для расчистки дороги от снега. Но аномальный снегопад продолжался три дня, и трасса закрыта из-за гололеда до сих пор – уже пятые сутки.

- Автомобилистов направляют по альтернативному маршруту через Туапсинский район. Заторов в районе ограничений не наблюдается, - сообщили в оперштабе.

Также после аномального снегопада затруднено движение на дороге с. Шаумян – х. Терзиян и по трассе п. Октябрьский – с. Гунайка в Туапсинском районе. Техника продолжает чистить снег и обрабатывать дороги от наледи.