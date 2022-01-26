Вениамин Кондратьев: на оздоровление детей на Кубани направим более 2 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани детская оздоровительная кампания носит круглогодичный характер. В регион съезжаются ребята из разных уголков страны. В Краснодарском крае заранее планируют отдых на год и выделяют на это деньги.

– Отдых и оздоровление детей - одна из основных задач нашего южного региона. В этом году мы планируем принять около 250 тысяч ребят в стационарных лагерях, в том числе 110 тысяч из других субъектов России. Направим на это более 2 млрд рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета, - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Выделенные на оздоровительную кампанию средства пойдут на путевки, в центры отдыха, а также компенсацию путевок.

Всего на Кубани откроются 100 стационарных лагерей, а также больше тысячи пришкольных.