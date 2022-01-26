Аэропорт Краснодара принял второй рейс Ростова-на-Дону из-за тумана

Фото: пресс-службы аэропорта

Из-за тумана в Ростове-на-Дону некоторые рейсы уводят на Краснодар. На территории воздушной гавани Кубани ситуация складывается лучше.

- Еще один рейс, следующий в Ростов-на-Дону, приземлился в Краснодаре. На запасной в аэропорт кубанской столицы в 09:55 прибыл рейс из Ташкента (авиакомпании Uzbekistan Airways, А320). В районе аэропорта Ростова-на-Дону сохраняется туман, видимость снизилась до 100 метров, - сообщили в аэропорту.

Ранее в Краснодаре приземлился самолет из Екатеринбурга, который изначально летел в Ростов.