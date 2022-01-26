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Общество26 января 2022 7:57

Спасатели Краснодара предупредили об опасности выхода на лед

Он сейчас очень хрупкий
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре водоемы покрылись льдом. Но минусовая температура держится только по ночам. Спасатели отмечают – выходить на лед очень опасно.

- На водоёмах образовался тонкий лёд, выход на него опасен для жизни и здоровья. Просим рассказать об этом детям, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Краснодаре ситуацию контролируют специалисты муниципальной службы спасения. Они патрулируют прибрежные зоны, измеряют толщину льда, при необходимости проводят его обколку. На береговой линии выставлены наблюдательные посты.