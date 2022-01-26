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Происшествия26 января 2022 8:15

На Кубани сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: УФСБ по региону

Фото: УФСБ по региону

Сотрудниками ФСБ на посту ДПС в Темрюке задержали двух жителей Крыма. Силовики нашли у мужчин крупную партию наркотиков.

- Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю вместе с полицейскими задержали двух мужчин из Крыма. При досмотре в машине были обнаружены наркотики: 100 грамм мефедрона, а также 200 грамм комкообразного кристаллического вещества, по заключению эксперта производное N-метилэфедрона, - сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков».