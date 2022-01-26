Зимний театр Сочи Фото: пресс-служба городской администрации

Интерьер Зимнего театра обновляют в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для главного театра курорта разработан эскиз нового занавеса сцены. Прежний, установленный в 1974 году, планируют сохранить в Музее истории Сочи.

Для удобства зрителей в театре обновят места – на следующей неделе стартует установка 940 кресел в стиле сталинского ампира. Планируется «освежить» ламбрекены, портьеры лож и другие текстильные изделия. Подчеркивается, что в театре сохранят прежний цвет оформления и акустику.

- Зимний театр - визитная карточка нашего города. Наша задача – своевременно заменять устаревшие детали интерьера, сохраняя исторический облик, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский при проверке работ.

Завершить обновление Зимнего театра планируют уже в феврале.