Аппарат для измерения внутриглазного давления Фото: admkrai.krasnodar.ru

Аппарат для измерения внутриглазного давления приобрели для больницы Новокубанского района. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Оборудование помогает измерить давление без соприкосновения с глазом – аппарат направляет воздух в роговицу. А сенсорный экран позволяет одновременно управлять всеми функциями. Такой аппарат полезен для пациентов с проблемным зрением и склонностью к глаукоме – разрушением сетчатки и зрительного нерва.

В 2021 году в Новокубанский район поставили 13 медицинских аппаратов, в том числе УЗИ, ЭКГ, рентген-аппарат, ИВЛ.