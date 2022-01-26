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Общество26 января 2022 8:37

Аппарат для измерения внутриглазного давления приобрели для больницы Новокубанского района

В 2021 году для муниципалитета закупили 13 единиц медоборудования
Светлана ОВДЕЙ
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Аппарат для измерения внутриглазного давления Фото: admkrai.krasnodar.ru

Аппарат для измерения внутриглазного давления Фото: admkrai.krasnodar.ru

Аппарат для измерения внутриглазного давления приобрели для больницы Новокубанского района. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Оборудование помогает измерить давление без соприкосновения с глазом – аппарат направляет воздух в роговицу. А сенсорный экран позволяет одновременно управлять всеми функциями. Такой аппарат полезен для пациентов с проблемным зрением и склонностью к глаукоме – разрушением сетчатки и зрительного нерва.

В 2021 году в Новокубанский район поставили 13 медицинских аппаратов, в том числе УЗИ, ЭКГ, рентген-аппарат, ИВЛ.