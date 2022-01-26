Кубанские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира по бобслею и скелетону Фото: пресс-служба краевой администрации

Медали чемпионата мира по бобслею и скелетону завоевали спортсмены Кубани. Турнир проходил в австрийском Инсбруке. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В скелетоне выступал кубанский спортсмен Евгений Русаков. По итогам турнира он занял первую строчку.

Еще одно золото и серебро у бобслеистов из Краснодарского края - Алексея Кислицы, Никиты Иванова и Егора Грязнова.

В двухместном экипаже Алексей с напарником заняли второе место. А в четверке кубанские спортсмены взяли золотую медаль.

- Поздравляю наших спортсменов и тренеров с высокими результатами. Свыше 20 кубанских спортсменов, мастеров спорта международного класса, победителей и призеров первенств мира и Европы регулярно входят в состав сборной России, - отметил вице-губернатор Александр Власов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, кто представит регион на Олимпийских играх в Пекине. На зимние соревнования в Китай отправятся 17 спортсменов.