На Кубани за сутки COVID-19 подтвердился у 962 человек

На Кубани за сутки выявили 962 новых случая заболевания COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодарском крае за сутки выявили 962 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заразились 119 детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре выявили 640 заболеваний, в Новороссийске – 55, в Туапсинском районе – 31, в Ленинградском и Сочи – по 24. 23 новых пациента - в Армавире, по 16 - в Геленджике и Калининском муниципалитете, 12 – в Тбилисском, по 11 – в Кавказском и Крымском, по 10 - в Апшеронском и Курганинском. 9 новых случаев заболевания – в Выселковском районе, по 7 – в Белореченском и Приморско-Ахтарском, 6 – в Славянском.

- По 5 положительных результатов получено в Анапе и Отрадненском районе, по 4 – в Горячем Ключе, Ейском, Мостовском, Успенском и Темрюкском районах, по 3 – в Тихорецком и Усть-Лабинском, по 2 - в Крыловском, Абинском, Белоглинском и Кореновском районах. По одному новому пациенту - в Красноармейском, Брюховецком, Северском, Павловском, Новокубанском и Динском муниципалитетах, - сообщает оперативный штаб региона.

Самому младшему заболевшему 2 месяца, самому старшему – 97 лет. К аппаратам ИВЛ подключены 97 пациентов, 7 – на ЭКМО.