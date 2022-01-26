Четыре школы и три детсада возводят в Карасунском округе Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Четыре школы и три детских сада возводят в Карасунском округе Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в поселке Знаменском в районе ЖК «Родные Просторы» строят школу на 1550 мест - завершить работы планируют в первом квартале 2023 года. А по улице Первомайской возводят школу на 1100 мест, учреждение будет готово летом 2023 года. На ближайшем участке возводят детсад на 120 мест, работы завершат в первом квартале 2023 года.

В Новознаменском в ЖК «Сосновый бор» к 1 июня откроется первый детский сад на 250 мест. Здесь же стартовало строительство начальной школы на 300 мест по улице Демидовской, которая откроет двери в сентябре 2023 года. Рядом возводят и детский сад на 230 мест. На стадии проектирования - детсад на 220 мест по улице Новодонецкой.

Совсем скоро в эксплуатацию введут блок для начальной школы на территории школы № 86 в Старокорсунской. В 2022 году в станице начнут строительство детсада на 280 мест. Сейчас возводят детский сад на 210 мест в хуторе Ленина.

В микрорайоне Гидростроителей школа на 1550 мест готова на 99%. Учреждение откроется в сентябре 2023 года. Подготовлен и детсад на 80 мест по улице Автолюбителей – он примет детей уже в 2022 году.

- К 2023 году мы планируем полностью исключить подвоз детей из этой части пригорода в школы Комсомольского микрорайона. Сейчас это 800 школьников, - подчеркнул глава города Андрей Алексеенко.