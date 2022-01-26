Незаконную свалку на площади более 5 га закрыли в Калининском районе Кубани

Стихийную свалку закрыли в Калининской районе Кубани Фото: epp.genproc.gov.ru

Незаконную свалку на площади более 5 гектаров закрыли в Калининском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Стихийную свалку обнаружили летом 2021 года в станице Старовеличковской. Однако участок не был внесен в государственный реестр объектов размещения отходов и в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов, разрешение отсутствовало.

- Прокуратура района направила в суд иск о запрете деятельности по размещению, сбору и накоплению отходов на участке площадью более 50 тысяч квадратных метров до полного устранения нарушений. Решением Калининского районного суда требования прокуратуры удовлетворены, решение суда обращено к исполнению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.