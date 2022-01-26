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Общество26 января 2022 10:01

Церковное озеро в Геленджике через суд пытаются признать госсобственностью

Оно ушло в частные руки в 2013 году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Михаил Лучкин

Фото: Михаил Лучкин

Росимущество требует признать частное водохранилище Левая Церковная Щель, или по-другому Церковное озеро, госсобственностью. Оно находится в Геленджике.

- Искусственный водный объект из пруда и плотины перешел в частные руки в 2013 году. Озеро может принадлежать исключительно Российской Федерации, - считают в Росимуществе.

Ранее власти Геленджика пытались вернуть озеро в муниципальную собственность, но все споры оказались безрезультатными. Федеральное ведомство тоже пытается оспорить право собственности уже три года. В апреле прошлого года Арбитражный суд Кубани отказал удовлетворять требования Росимущества, но дело удалось направить на новое рассмотрение в апелляционном порядке, пишет «Коммерсантъ» - Кубань-Крым».