Церковное озеро в Геленджике через суд пытаются признать госсобственностью

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Росимущество требует признать частное водохранилище Левая Церковная Щель, или по-другому Церковное озеро, госсобственностью. Оно находится в Геленджике.

- Искусственный водный объект из пруда и плотины перешел в частные руки в 2013 году. Озеро может принадлежать исключительно Российской Федерации, - считают в Росимуществе.

Ранее власти Геленджика пытались вернуть озеро в муниципальную собственность, но все споры оказались безрезультатными. Федеральное ведомство тоже пытается оспорить право собственности уже три года. В апреле прошлого года Арбитражный суд Кубани отказал удовлетворять требования Росимущества, но дело удалось направить на новое рассмотрение в апелляционном порядке, пишет «Коммерсантъ» - Кубань-Крым».