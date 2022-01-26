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Общество26 января 2022 10:14

Кубань представляет упаковочную продукцию на выставке в Москве

Регион участвует в экспозиции впервые
Светлана ОВДЕЙ
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Кубань представляет упаковочную продукцию на выставке в Москве Фото: пресс-служба краевой администрации

Кубань представляет упаковочную продукцию на выставке в Москве Фото: пресс-служба краевой администрации

Краснодарский край представляет упаковочную продукцию на выставке в Москве. Кубань участвует в экспозиции «Упаковка-2022» впервые, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Всего на выставке продукцию презентуют восемь кубанских производств. Работа экспозиции стартовала 25 января и продлится до 28 января.

- Производство упаковки – одна из основных экспортоориентированных отраслей промышленности региона. Ожидаем, что результатом станет заключение договоров о поставках продукции краевых производителей на внутренний и внешний рынки, - отметил руководитель департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов.