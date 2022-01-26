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Общество26 января 2022 10:34

До двух лет колонии грозит краснодарцу за кражу 30 коробок шоколада

Мужчина уже привлекался к ответственности за воровство
Светлана ОВДЕЙ
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На момент задержания он успел съесть украденное Фото из архива КП

На момент задержания он успел съесть украденное Фото из архива КП

В Краснодаре задержали вора, укравшего из магазина 30 коробок шоколада. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

В полицию поступило заявление о краже в продуктовом магазине. Продавцы не обнаружили 30 коробок шоколада на сумму 6 тысяч рублей.

Как оказалось, к воровству причастен местный 53-летний житель. Мужчина уже привлекался к ответственности. На момент задержания он находился в федеральном розыске, а украденное успел съесть.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится в заключении под стражей. Мужчине грозит до двух лет колонии, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодара.