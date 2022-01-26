Четыре поликлиники откроют в Карасунском округе Краснодара

В городе продолжат подбор участков под строительство поликлиник Фото: пресс-служба городской администрации

Четыре новые поликлиники откроют в Карасунском округе Краснодара. Строительство медучреждений обсудили на совещании по подготовке программы комплексного развития округа.

Поликлиники будут принимать пациентов в ЖК «Родные просторы», «Элегант», по проспекту им. Писателя Знаменского и улице им. Стасова. Подчеркивается, что в Краснодаре продолжат подбор участков для медучреждений.

- Муниципалитет практически не имеет полномочий в развитии здравоохранения, вопросы курируют на уровне региона. При этом в Краснодаре нагрузка на поликлиники колоссальная. Наша задача - продолжать работу в части подбора участков и помещений для социальных объектов, - подчеркнул мэр Андрей Алексеенко.

В этом году в прежнем здании министерства науки, образования и молодёжной политики края на улице им. Стасова разместят филиал поликлиники №15. В настоящее время здесь проводят ремонт. Здание станет главным корпусом медучреждения, где расположат администрацию и часть кабинетов.