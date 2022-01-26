Восемь дорожных участков отремонтируют в Карасунском округе Краснодара Фото из архива КП

Восемь дорожных участков отремонтируют в Карасунском округе Краснодара. В том числе здесь обновят 10 трамвайных остановок и продолжат строительство тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт запланирован на участках по улице им. Бершанской - от М-4 «Дон» до ул. 8-го Марта и от Трамвайной до Шевченко; по Ярославского от Крылатой до дома № 2.

В округе обновят и улицу Северную в станице Старокорсунской - от Красноармейской до трассы Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края, а также им. Тюляева - от Уральской до Сормовской. Работы пройдут и по улице Новгородской от Волжской до Ялтинской; проезду Норковый в Знаменском — от Светлой до Платиновой и на подъезде к поселку Дорожному.

В этом году планируют проложить асфальт по гравийной дороге улицы Энтузиастов.