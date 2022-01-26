Мужчину будут судить за попытку убийства подростка в Новороссийске

Мужчина напал на 16-летнего подростка во время ссоры с бывшей сожительницей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина предстанет перед судом за попытку убийства подростка в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Осенью 2021 года 35-летний приезжий пришел в гости к бывшей сожительнице. Пьяный, он поссорился с женщиной, за которую позже вступился 16-летний сын. Тогда мужчина взял нож и 20 раз ударил им подростка. Мальчик выжил – мать успела заступиться за ребенка и вызвать медпомощь.

- На период следствия обвиняемый находился в заключении под стражей. В настоящее время материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.