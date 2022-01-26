400 пачек сигарет незаконно пытались перевезти через российско-абхазскую границу

Упаковки были спрятаны под сидением Фото: пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи

Таможенники пресекли ввоз контрабандной продукции через российско-абхазскую границу. Специалисты обнаружили 400 пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи.

В машине, прибывшей из Абхазии, таможенники обнаружили спрятанные под сиденьем пачки разных марок. Всего из авто достали 400 упаковок – 8 тысяч штук. Как рассказал водитель, сигареты он вез для продажи.

- Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты, образцы направлены на экспертизу. По факту попытки ввоза возбуждены два дела об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.