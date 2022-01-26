6,7 млн пассажиров обслужили ж/д вокзалы Сочи и Адлера в 2021 году

6,7 млн пассажиров обслужили вокзалы Сочи и Адлера в 2021 году Фото из архива КП

6,7 миллиона пассажиров обслужили ж/д вокзалы Сочи и Адлера в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Так, Адлер стал лидером по объему перевозок – 3,8 миллиона человек, второе место у Сочи – 2,9 миллиона пассажиров. Третье место занимает Ростов-Главный – 2 миллиона.

Высокие показатели у вокзалов Краснодар-1 - 2,3 миллиона, Лазаревская - 1,1 миллиона Кисловодск - 952 тысячи, Ессентуки - 951 тысяча, Пятигорск - 947 тысяч, Туапсе - 890 тысяч. В Анапе пассажиропоток составил 886 тысяч, в Новороссийске - 600 тысяч, в Минеральных Водах - 570 тысяч.

Подчеркивается, что количество обслуживаемых пассажиров выросло в 1,5 раза. Показатель составил 24,8 миллиона.