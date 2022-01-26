Дорогу между поселениями Апшеронского района Кубани продолжат строить в 2022 году

Завершить работы планируют к концу 2025 года Фото: пресс-служба краевой администрации

Дорогу между двумя поселениями Апшеронского района Кубани продолжат строить в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Трасса от села Черниговского до поселка Отдаленного составит 34 километра. С 2019 года уже уложено 19 километров и установлено 34 подпорные стены. В том числе здесь оборудовали 6 мостовых конструкций и 59 водопропускных труб.

Дорогу на участке возводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Завершить работы запланировано до конца 2025 года.

- Удастся обеспечить транспортную доступность шести населенных пунктов в Отдаленном и Черниговском поселениях. Здесь проживают почти 800 человек, - отметил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Андрей Косьянов.