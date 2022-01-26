Фракция единороссов в ЗСК отработала новый формат отчета о своей деятельности

Заседание состоялось в кубанском парламенте, а провел его лидер кубанских единороссов, первый зампред ЗСК Николай Гриценко. В мероприятии также приняли участие вице-губернатор края Игорь Чагаев и депутаты-единороссы. В ходе заседания рассмотрено два вопроса.

Обсуждение началось с отчета о деятельности партийной фракции. Юрий Бурлачко акцентировал внимание на том, что за прошлый год в онлайн-формате было проведено 12 собраний фракции. Депутаты рассмотрели 25 вопросов, в числе которых – задачи по выполнению Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, работа по реализации национальных и партийных проектов, краевых госпрограмм.

По мнению Юрия Бурлачко, согласованно велась работа и на парламентских сессиях. На 16 пленарных заседаниях по инициативе членов фракции было принято 214 законов и 529 постановлений. Кроме того, в Госдуму направлено 5 законодательных инициатив.

В ходе выступления Юрий Бурлачко обратил внимание на работу членов фракции в период пандемии. По его словам, единороссы оказывали и продолжают оказывать помощь учреждениям здравоохранения и социально незащищенным слоям населения, предоставляли транспорт для перевозки медиков, выделяли средства на приобретение лекарств, продуктовых наборов, средств индивидуальной защиты.

Большое внимание руководитель фракции уделил взаимодействию с избирателями. Он привел такие цифры: за год депутаты-единороссы провели в региональной приемной лидера партии Дмитрия Медведева 139 приемов, в ходе которых приняли 192 заявителей. В общественных приемных местных отделений партии в муниципалитетах состоялось 819 личных приемов с участием порядка 4 тысяч человек. По состоянию на конец отчетного периода в ЗСК поступило около 3,5 тысячи письменных обращений граждан. Также ведется работа с избирателями и в соцсетях.

- Президент России Владимир Владимирович Путин главным ориентиром единороссов назвал мнения людей о текущей ситуации и динамике позитивных изменений в сферах, определяющих качество жизни населения. Многое в этом направлении сделано. Забота о благополучии граждан будет по-прежнему находиться под пристальным вниманием фракции, – заверил ее руководитель Юрий Бурлачко.

В завершении председатель ЗСК отметил значимость нового формата отчета.

- Сегодня мы впервые обсуждаем результаты нашей работы с членами президиума регионального политсовета. В своей деятельности мы всегда придерживаемся принципа открытости, что позволяет совместно находить оптимальные пути решения поднятых жителями края вопросов. Уверен в пользе нашего нового канала взаимодействия, – подчеркнул Юрий Бурлачко.