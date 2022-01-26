Два человека погибли в ДТП с легковушкой и КамАЗом в Адыгее

В аварии погибли два человека - тела обнаружили в иномарке Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Смертельное ДТП произошло в Адыгее. На трассе Кужорская - Сергиевская Гиагинского района столкнулись легковушка и КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Предварительно, выезжавшая иномарка столкнулась на перекрестке с грузовиком. В это время КамАЗ проезжал по главной дороге.

Позже в салоне легковушки были обнаружены тела двоих погибших. Водитель грузовика, 38-летний житель Кубани, не пострадал.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.