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Общество26 января 2022 13:49

Посылку с наркотиками для заключенного обнаружили в Усть-Лабинском районе Кубани

Свертки с марихуаной нашли в банках с мясными консервами
Светлана ОВДЕЙ
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Свертки с марихуаной обнаружили в 13 банках с мясными консервами Фото: пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

Свертки с марихуаной обнаружили в 13 банках с мясными консервами Фото: пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

Посылку с наркотиками для заключенного обнаружили в Усть-Лабинском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

При осмотре посылки в коробке обнаружили пакетики с марихуаной. Свертки были спрятаны в 13 банках с мясными консервами. Общая масса вещества составила 450 граммов.

Согласно следствию, коробку на имя 27-летнего заключенного отправила сожительница его 33-летнего знакомого. Мужчины вместе отбывали наказание.

- По факту оборота наркотических веществ проводится расследование. Подозреваемому грозит до 6 лет колонии, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.