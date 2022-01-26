Памятник-ансамбль "Малая Земля" Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мемориал «Малая Земля» отреставрируют в Новороссийске. На первый этап – обследование памятника-ансамбля - выделили 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Завершить первый этап планируют до сентября, к 40-летию мемориала. В настоящее время памятник событиям ВОВ находится в аварийном состоянии.

- «Малая земля» - стратегически важный объект историко-культурного наследия нашего региона. Поэтому министерство культуры края искало все возможные пути для реставрации с момента передачи памятника в собственность региона. Процесс не будет быстрым в силу сложности объекта, но он стартовал, и это принципиально важно, - отметила министр культуры края Виктория Лапина.

После обследования будет подготовлен проект реставрации. Подчеркивается, что мемориал обновят с сохранением прежнего облика.