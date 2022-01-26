Всего запланировано расселить три аварийных дома Фото: admkrai.krasnodar.ru

130 человек переселили из аварийного жилья в Краснодаре. В план 2021-2022 годов вошли три ветхих дома. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Расселение проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего в домах по улицам Красной, Таганрогской и проезду 2-ому им. Стасова в 69 квартирах проживают 187 человек.

55 помещений уже расселены – из них владельцы 44 получили компенсацию. Жильцам по договорам соцнайма приобрели 6 двухкомнатных квартир. Владельцы еще 5 помещений расселены в свободный жилищный фонд.

Провести работу с оставшимися 14 квартирами планируют до конца года.

Напомним, программа переселения проводится для домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.