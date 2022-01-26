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Здоровье26 января 2022 15:25

Почти 62 тысячи тонн медкислорода было произведено в Краснодарском крае за 2021 год

Кубанские производители кислорода увеличили мощности, чтобы перекрыть потребности ковидных госпиталей
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанские больницы испытывают огромную потребность в медицинском кислороде

Кубанские больницы испытывают огромную потребность в медицинском кислороде

Фото: Иван Макеев

В Краснодарском крае в 2021 году было произведено почти 62 тысячи медицинского кислорода. Этого хватило, чтобы полностью перекрыть потребности в кислороде ковидных госпиталей Кубани и соседних регионов. Вениамин Кондратьев встретился с ведущими предприятиями, выпускающими медксилород и поблагодарил за работу.

– Сегодня как никогда важен ваш вклад в развитие промышленности, экономики региона и ваша поддержка системы здравоохранения в борьбе с пандемией. Медицинский кислород для тысяч пациентов с ковидом стал жизненно необходимым средством. Потребность в нем выросла более чем в три раза. Вы обеспечили в полном объеме все 28 ковидных госпиталей края даже на пике пандемии, – отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Сейчас в медцентрах формируют резерв медицинского кислорода, так как врачи прогнозируют возрастание потребности в нем из-за нового штамма "омикрон".