В Краснодарском крае капитально отремонтировали первый дом по плану 2022 года

В регионе приступили к капремонту многоквартирников. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае приступили к плану капитального ремонта многоквартирных домов. Первую в 2022 году многоэтажку отремонтировали в Курганинске. В доме заменили системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Как рассказали в региональном Фонде капремонта, к ремонту многоквартирника в Курганинске удалось приступить даже раньше запланированных сроков.

– Приступить к своевременному выполнению рабочего плана на 2022 год удалось благодаря слаженной работе. Муниципалитеты без задержек утвердили краткосрочные планы, что позволило Фонду еще в конце 2021 года отыграть большинство аукционов, а подрядчикам как можно раньше приступить к работам.

Сейчас в Фонде капремонта формируют списки домов, которые будут отремонтированы в 2023 году.