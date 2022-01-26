В Краснодарском крае выросло количество уголовных дел по статье "Получение взятки"

В Краснодарском крае стали больше брать взятки Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте Генеральной прокуратуры РФ появились данных за 2021 год с количеством преступлений, совершенных по статье «Получение взятки». Согласно этим сведениям, Кубань занимает второе место в стране по количеству взяточников, в период с января и по декабрь 2021 года было зарегистрировано 277 преступлений. Опережает южный регион Москва с 375 случаями подкупа должностных лиц.

В топ-20 вошли также Ставропольский край, Ростовская область и Дагестан.

Стоит отметить, что в 2020 году на Кубани было возбуждено 131 уголовное дело по данной статье, и тогда регион занимал 4-е место в этом антирейтинге.