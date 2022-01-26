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Политика26 января 2022 16:54

Почти тысяча призывников Краснодара пополнили ряды Вооруженных сил России

Норму осеннего призыва в краевой столице выполнили на 100%
Евгения ХАЛИКОВА
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По традиции краснодарские призывники остаются служить в регионе

По традиции краснодарские призывники остаются служить в регионе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Краснодара подвели итоги осенней призывной кампании, которая длилась с 1 октября по 31 декабря 2021. Почти тысяча молодых краснодарцев отправилась служить в Вооруженные силы России, из них 21 призывник пополнил армейские казачьи подразделения.

- Безусловно, таких результатов мы не смогли бы достигнуть без эффективной воспитательной, оздоровительной и патриотической работы с молодежью. Рассчитываю, что и в дальнейшем будем так же продуктивно взаимодействовать по всем направлениям, - рассказал первый заместитель главы города Максим Слюсарев.

Всего с октября по декабрь 2021 года окружными призывными комиссиями Краснодара было вынесено более 11 тыс. решений о годности к военной службе, призыве, направлений на альтернативную гражданскую службу и предоставление отсрочки от исполнения гражданского долга.

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