Краснодар занял шестое место в топ-10 «умных городов России»

В Краснодаре успешно идет цифровизация городских хозяйств. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Московский госуниверситет им. Ломоносова и Минстрой России изучили, как в 2021 году развивался проект «Умный город» в городах России и составили рейтинг самых продвинутых мегаполисов с населением свыше 1 млн человек. Согласно данным аналитиков, в Краснодаре успешно шла цифровизация городских хозяйств, что позволило ему вырваться на шестое место в списке «умных городов» России.

— Для Краснодара это очень достойный результат. Мы понимаем, что в дальнейшем при принятии большинства решений будут учитываться те или иные цифровые алгоритмы, - рассказал начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.

В рейтинге – информация об IQ 191 города России. В 2018 году, когда подобные данные начали собирать, Краснодар занимал 61-е место из 63. В 2020-м краевой центр вырвался на 16-е место.