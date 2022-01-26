Более 400 студентов Краснодарского края подали заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты»

Кубанские студенты примут участие в федеральном конкурсе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 400 кубанских студентов решили участвовать во всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Студенты». Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Образование» и направлен на поиск студентов, избравших путь школьных учителей.

- На сайте проекта зарегистрировались 26,9 тыс. обучающихся вузов, колледжей и техникумов из 84 регионов России. Из них 444 человека представляют Краснодарский край. По количеству заявок Кубань вошла в топ-20, - рассказали в администрации Краснодарского края.

В начале февраля стартует первый отборочный тур, участникам предстоит пройти дистанционное тестирование и несколько тестов. Победители конкурса будут награждены учебными стажировками, а также туристическими поездками по России.