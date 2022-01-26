В Сочи сгорел двухэтажный частный дом

В Сочи сгорел жилой частный дом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи загорелся двухэтажный коттедж на улице Белых акаций. О возгорании сообщили соседи, они вызвали на место пожара спасателей.

- В 13:28 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона МЧС России г. Сочи поступило сообщение о возгорании. В 13:38, по прибытии к месту первых подразделений, установлено, что происходит горение 2-этажного частного дома на площади 300 м2, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю .

Пожар удалось локализовать уже через полчаса, еще столько же времени потребовалось огнеборцам, чтобы полностью потушить горящий дом. Обошлось без пострадавших, но материальный ущерб внушителен. Хозяевам предстоит восстанавливать коттедж практически с нуля.