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Происшествия26 января 2022 18:20

В Краснодаре школьный перевозчик пытался дать взятку контроллерам, но был сдан полицейским

За попытку откупиться от административного наказания фирма оштрафована на 1 млн рублей
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре школьный перевозчик пытался уклониться от штрафа в 300 тысяч рублей, но в итоге заплатил 1 млн

В Краснодаре школьный перевозчик пытался уклониться от штрафа в 300 тысяч рублей, но в итоге заплатил 1 млн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре школьный перевозчик был пойман на нарушении правил перевозки пассажиров. Желая уйти от административной ответственности и штрафа в размере 300 тысяч рублей, руководитель компании предложил сотруднику территориального управления государственного автодорожного надзора взятку. Контролер от денег отказался и сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы.

- Прокуратура Краснодара провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности организации, осуществляющей перевозки школьников по муниципальному контракту. По результатам его рассмотрения суд признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что компания-перевозчик штраф погасила в полном объеме. От школьных перевозок фирма отстранена до устранение выявленных нарушений.

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