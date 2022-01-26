В Краснодаре школьный перевозчик пытался дать взятку контроллерам, но был сдан полицейским

В Краснодаре школьный перевозчик пытался уклониться от штрафа в 300 тысяч рублей, но в итоге заплатил 1 млн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре школьный перевозчик был пойман на нарушении правил перевозки пассажиров. Желая уйти от административной ответственности и штрафа в размере 300 тысяч рублей, руководитель компании предложил сотруднику территориального управления государственного автодорожного надзора взятку. Контролер от денег отказался и сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы.

- Прокуратура Краснодара провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности организации, осуществляющей перевозки школьников по муниципальному контракту. По результатам его рассмотрения суд признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что компания-перевозчик штраф погасила в полном объеме. От школьных перевозок фирма отстранена до устранение выявленных нарушений.