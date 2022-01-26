Жители Краснодара могут пожаловаться на управляющие компании, которые не убирают снег и наледь с крыш

Ответственными за уборку наледи и снега назначили УК. Фото: пресс-служба администраици Краснодара

Жители краевого центра могут пожаловаться на управляющие компании, которые не убирают снег и наледь с крыш, а также не расчищают придомовую территорию. Как пояснили в мэрии, жалобы можно подать в управление по жилищным вопросам администрации Краснодара.

- Эта работа должна быть организована управляющими компаниями, чтобы не допустить несчастных случаев. Также УК необходимо продолжать расчистку от снега дворов и придомовых территорий, чтобы привести в порядок пешеходные пути, дать возможность заезжать специализированной технике. Допущенные нарушения фиксируются нашими сотрудниками и передаются в Госжилинспекцию, составляются административные протоколы, — рассказал начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

При повторно зафиксированном факте нарушения в текущем году управляющая компания будет лишена лицензии и исключена из регионального реестра лицензированных организаций.