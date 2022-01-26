Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 20:39

Трасса под Анапой открыта для движения после водоотводных работ

Под дорогой сделали проколы, которые будут отводить водяные потоки от населенного пункта
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водоотводные каналы уберегу населенные пункты от подтоплений. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Водоотводные каналы уберегу населенные пункты от подтоплений. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Участок трассы Новороссийск - Керчь рядом с поселком Виноградным снова открыт для автомобильного движения. Работы по строительству водоотводных каналов были начаты здесь в августе 2021 года и завершились в середине января 2022 года.

– Основной этап работ завершен, движение по федеральной и муниципальной трассам открыт. В настоящее время завершаются работы на краевой дороге, – сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Водоотводный канал состоит из трех проколов под дорогами федерального, краевого и местного значения. Сооружение будет собирать потоки воды и отводить их от поселка.

0