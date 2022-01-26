Трасса под Анапой открыта для движения после водоотводных работ

Водоотводные каналы уберегу населенные пункты от подтоплений. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Участок трассы Новороссийск - Керчь рядом с поселком Виноградным снова открыт для автомобильного движения. Работы по строительству водоотводных каналов были начаты здесь в августе 2021 года и завершились в середине января 2022 года.

– Основной этап работ завершен, движение по федеральной и муниципальной трассам открыт. В настоящее время завершаются работы на краевой дороге, – сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Водоотводный канал состоит из трех проколов под дорогами федерального, краевого и местного значения. Сооружение будет собирать потоки воды и отводить их от поселка.