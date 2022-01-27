Узнали, где будут отключения света в Сочи 27 января 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 27 января запланированы веерные отключения электроэнергии. Без света останутся жители более пяти населенных пунктов. По данным энергетиков, ограничения коснутся жителей всех внутригородских округов курорта. На их территории пройдут планово-предупредительные работы, которые невозможно провести под напряжением.

Адлерский район:

27 января с 03:00 до 07:00 света не будет на улицах: Гусаровская, Просвещения, Ульянова, переулках Богдана Хмельницкого и Водяной, а также на улице Водопадной поселка Красная Поляна. Ограничения коснутся садовых товариществ «Рыбак», «Салют», «Восток» и «Земледелец»,

В Хостинском районе 27 января будут лишены благ цивилизации обитатели улицы Армянской, переулков Черешневый и Калиновый, а также садовых товариществ «Лесная Поляна-2», «Лесная Поляна-4», «Ветеран-6» и села Красная Воля.

В Центральном районе работы повлекут отключение на улицах: Армянская, Полтавская, Крымская, Волжская, Клубничная, Виноградная, Санаторная, Ландышевая и в садовых товариществах «Эврика», «Бриз» и «Восход». Также без света останутся жители села Красная Воля.

В Лазаревском районе 27 января несколько часов проведут без электроэнергии жители улиц Республиканская, Бехтерева, Казанская и переулка Бородина в поселке Вишневка. Ремонтные работы повлекут отключения света на улице Асарэтх и переулке Вольный аула Хаджико. Также отключения коснутся поселков Якорная Щель, Нижняя Беранда, Дагомыс, Васильевка, Сергей-Поле и Нижняя Шаумяновка. Не будет временно благ цивилизации в домах по улицам: Туманяна, Прозрачная, Просторная, Братьев Еремян, Славы, Барбарисовая, Батумское шоссе, Счастливая, Дунаевского, Главная, Алая, Лиловая, Часовая, Главная, Декабристов и Таганрогская.