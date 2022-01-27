Что произошло за ночь 27 января в Краснодарском крае: Школьный перевозчик пытался дать взятку контроллерам, но был сдан полицейским

Что произошло за ночь 27 января в Краснодарском крае 2021 года. Школьный перевозчик пытался дать взятку контроллерам, но был сдан полицейским. За попытку откупиться от административного наказания фирма оштрафована на 1 млн рублей.

В Сочи сгорел двухэтажный частный дом. Во время пожара никто не пострадал, но коттедж со всем имуществом выгорел полностью.

Более 450 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 на Кубани. Всего в крае прививку сделали свыше 2,9 млн жителей.

В Краснодарском крае выросло количество уголовных дел по статье "Получение взятки". По числу взяток Кубань находится на втором месте в стране.