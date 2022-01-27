В горах Сочи за сутки сошло шесть лавин

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На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошло шесть лавин. Объем снежных масс составил более 20 тысяч кубов.

- В течение суток на двух горнолыжных курортах Сочи специалисты организовали два принудительных спуска лавин. Также произошло еще четыре самопроизвольных схода. Их общий объем достиг 20 тысяч кубических метров, - сообщили РИА новости со ссылкой на экстренные службы курорта.

Ранее МЧС предупреждало о лавиноопасности в горах Краснодарского края и Адыгеи. По прогнозам, в Сочи на выходных пойдет сильный дождь со снегом.