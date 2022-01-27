На Кубани сотрудники почты подменили в посылках смартфоны на гречку

Расследование продолжается

Две сотрудницы почты из Темрюка 20 и 24 лет решили, что им очень нужны чужие телефоны. Они вскрыли две посылки с мобильниками, забрали их, а в коробки положили пакеты с гречкой. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

- Сумма ущерба хозяину посылок составила около 50 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушки находятся под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В свою очередь, в УФПС отметили, что сожалеют о такой ситуации. В главном управлении почты сотрудничают с правоохранителями, чтобы подобное больше не повторялось.