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Общество27 января 2022 5:57

На Кубани с 28 января ожидаются ливни со снегом

Непогода будет бушевать на выходных
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ливни со снегом накроют регион

Ливни со снегом накроют регион

Ливни и мокрый снег вернутся в Краснодарский край. С 28 января ожидается ухудшение погоды – в регионе похолодает и усилится ветер.

- В Краснодарском крае ситуация улучшается в том смысле, что существенных осадков в ближайшие дни не прогнозируется. Но с пятницы будут осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Будут сложности тоже. Будут подмерзать дороги, эту опасность надо иметь в виду, - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Краснодаре и крае ожидается туман. В горах температура опустится до -15. Днем в регионе столбики на термометрах максимум поднимутся до +8, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В начале следующей недели будет затишье. А с 5 февраля Кубань снова заметет снегом. Опустится до минусовых отметок и дневная температура.