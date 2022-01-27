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Общество27 января 2022 6:36

В Краснодаре планируют построить свой «Сочи Парк»

Его расположение рассматривают в восточной части города
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Парк развлечений площадью 70 га планируют построить в Краснодаре. Он будет похож на «Сочи Парк».

- Сейчас проект находится на стадии обсуждения. Земельный участок рассматривается в восточной части города, - пишет «Коммерсантъ-Крым-Кубань» со ссылкой на начальника управления инвестиций Краснодара Артема Анацкого.

Предварительно, инвесторы вложат в реализацию проекта от 15 до 30 млрд рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что аналог сочинского парка развлечений хотят возвести в Ялте. К финансированию строительства причастен бывший губернатор и министр сельского хозяйства Александр Ткачев.