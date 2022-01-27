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Общество27 января 2022 7:04

В аэропорту Краснодара задержали партию незадекларированных детских вещей

В коробках находилось 33 килограмма одежды
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы Краснодарской таможни

Фото: пресс-службы Краснодарской таможни

В аэропорту Краснодар таможенники задержали 33 килограмма детской одежды. Вещи ввезли из турецкого Стамбула и незадекларировали.

- В партии обнаружены пижамы, комбинезоны, носки, пеленки. Всего 396 изделий, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

При прохождении таможенного контроля владелец не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и пытался пройти через «зеленый» коридор.

По данному факту возбуждены административные дела. Пассажиру грозит крупный штраф. Товар изъят.

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