В аэропорту Краснодара задержали партию незадекларированных детских вещей

Фото: пресс-службы Краснодарской таможни

В аэропорту Краснодар таможенники задержали 33 килограмма детской одежды. Вещи ввезли из турецкого Стамбула и незадекларировали.

- В партии обнаружены пижамы, комбинезоны, носки, пеленки. Всего 396 изделий, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

При прохождении таможенного контроля владелец не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и пытался пройти через «зеленый» коридор.

По данному факту возбуждены административные дела. Пассажиру грозит крупный штраф. Товар изъят.