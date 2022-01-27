Шаумянский перевал в Туапсинском районе Кубани остается закрытым из-за опасности схода лавин

Уже шестые сутки ограничено движение через Шаумянский перевал в Туапсинском районе. Дорогу закрыли 22 января из-за сильного снегопада. В настоящее время в этом районе есть опасность схода лавин.

- Из-за опасности схода лавин остается закрытым Шаумянский перевал. Затруднено движение на дороге с. Шаумян – с. Садовое, а также на трассе п. Октябрьский – с. Гунайка Четвертая. Там работает техника, - сообщили в оперштабе.

Трассы Кубани продолжают обрабатывать противогололедными материалами. На этой неделе в регионе ожидается ливень со снегом. А в конце следующей - похолодает и регион снова заметет снегом.