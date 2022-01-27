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Общество27 января 2022 8:19

Губернатор Кубани поблагодарил ветеранов в годовщину снятия блокады Ленинграда

В регионе проживают 292 блокадника
Светлана ОВДЕЙ
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Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

27 января в стране отмечают годовщину снятия блокады Ленинграда – освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Кубани обратился к ветеранам Великой Отечественной войны с благодарностью.

- Мы вспоминаем, какие нечеловеческие испытания выпали на долю блокадников во время Великой Отечественной войны. Почти 900 дней они боролись за выживание и, пережив голод и артобстрелы, стали примером стойкости для будущих поколений. Мы безмерно благодарны нашим героям за мирное небо над головой. Низкий поклон каждому из них, - отметил Вениамин Кондратьев.

Всего на Кубани проживают 292 ветерана, переживших время блокады Ленинграда.

Напомним, блокада города началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Днем полного снятия считается 27 января 1944 года.

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