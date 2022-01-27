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Общество27 января 2022 8:36

Анатолий Самарин согласован на должность вице-мэра Краснодара

Кандидатуру одобрили на заседании городской думы
Светлана ОВДЕЙ
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Анатолий Самарин Фото: пресс-служба городской администрации

Анатолий Самарин Фото: пресс-служба городской администрации

Анатолий Самарин назначен на должность заместителя главы Краснодара. Кандидатуру одобрили на 27-м очередном заседании городской думы.

Анатолий Самарин начинал деятельность в органах внутренних дел ГУВД региона, с 2001 года работал в правовом управлении, управлении по взаимодействию с правоохранительными органами Кубани. В 2003 - 2004 годах занимал должность зампредседателя комитета по делам молодежи края.

С 2004 года работал в управлении протокола краевой администрации. На посту вице-мэра Краснодара Анатолий Самарин будет курировать правовые вопросы и кадровую политику.

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