На Кубани запустили программы постковидного восстановления для детей

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В Сочи разработали комплексные программы восстановления детей с 6 до 18 лет, переболевших коронавирусом. В Мацесте проводят процедуры, которые помогают нормализовать и успокоить состояние нервной системы.

– К сожалению, в регионе продолжают болеть коронавирусом дети. Наши санатории не остаются в стороне. И в крае впервые разработали постковидные программы для детей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На курорте проводят йодобромные ванны, грязелечение, ингаляции и питьевое водолечение. У ребенка улучшается качество сна, восстанавливается внимание, память, он становится усидчивее.

Постковидные программы для взрослых на Кубани предлагают уже 56 санаториев.