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27 января 2022 8:49

Власти Славянского района пообещали помочь четырем семьям из дома, ставшего аварийным после снегопадов

Жители многоквартирного дома в станице Петровской могут оказаться на улице
Ева МУР
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Дом признали аварийным

Дом признали аварийным

Власти Славянского района пообещали помочь четырем семьям из аварийного дома после снегопадов. Об этом сообщили "КП" - Кубань" в администрации муниципального образования.

- Им выделят материальную помощь в размере 15 тысяч рублей на каждую семью и помогут стройматериалами, рабочей силой и техникой. Так как дом частный, и его хозяева - собственники, а не муниципалитет, мы не можем выделить деньги из бюджета. Но постараемся не оставить их в беде, - ответили "КП" - Кубань" в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, жителям дома предлагают переселиться в пункт временного проживания.

Напомним, в многоквартирном доме после снегопадов 24 января пострадала крыша и лопнули стены. Комиссии признали дом непригодным для жилья. Но жители дома записали обращение с просьбой о помощи, потому что идти им некуда.

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