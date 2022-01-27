Власти Славянского района пообещали помочь четырем семьям из дома, ставшего аварийным после снегопадов

Дом признали аварийным

Власти Славянского района пообещали помочь четырем семьям из аварийного дома после снегопадов. Об этом сообщили "КП" - Кубань" в администрации муниципального образования.

- Им выделят материальную помощь в размере 15 тысяч рублей на каждую семью и помогут стройматериалами, рабочей силой и техникой. Так как дом частный, и его хозяева - собственники, а не муниципалитет, мы не можем выделить деньги из бюджета. Но постараемся не оставить их в беде, - ответили "КП" - Кубань" в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, жителям дома предлагают переселиться в пункт временного проживания.

Напомним, в многоквартирном доме после снегопадов 24 января пострадала крыша и лопнули стены. Комиссии признали дом непригодным для жилья. Но жители дома записали обращение с просьбой о помощи, потому что идти им некуда.