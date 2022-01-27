Константин Молотилин возглавил департамент муниципальной собственности и городских земель Краснодара

Константин Молотилин Фото: пресс-служба городской администрации

Константин Молотилин согласован на должность директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара. Кандидатуру одобрили на 27-м очередном заседании городской думы.

Константин Молотилин с 2001 по 2017 год работал в департаменте имущественных отношений Кубани, в 2017 – 2018 годах занимал должность начальника отдела, начальника управления по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации Усть-Лабинского района.

С 2018 года работает заместителем директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара, начальником отдела аренды земли.