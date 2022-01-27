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Здоровье27 января 2022 8:59

На Кубани за стуки выявили 1020 человек с COVID-19, в их числе 181 ребенок

Впервые в регионе за сутки зарегистрировали более тысячи заболевших коронавирусом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости по коронавирусу

Последние новости по коронавирусу

В Краснодарском крае увеличилось количество зараженных коронавирусом. По данным на 27 января за сутки заболевание выявили у 1020 человек. Среди них 181 ребенок.

Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи и Новороссийск. Здесь положительный тест получили 417, 115 и 71 человек. В антирейтинг попал Славянский район с 41 зараженным, и Тимашевский – с 35.

- В Армавире прибавилось 34 пациента, в Анапе – 33, в Горячем Ключе – 28. В Белореченском районе заразились 27 жителей, в Кавказском – 18, в Северском – 16, в Павловском и Темрюкском – по 14. На территории Гулькевичского и Лабинского районов по 13 новых пациентов, в Отрадненском – 12, в Кущевском и Тихорецком – по 11, - сообщили в оперштабе.

В остальных районах выявили по 10 и меньше инфицированных.