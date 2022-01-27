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Общество27 января 2022 9:06

Илья Павлов возглавит управление муниципального контроля Краснодара

Кандидатуру одобрили на заседании городской думы
Светлана ОВДЕЙ
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Илья Павлов Фото: пресс-служба городской администрации

Илья Павлов Фото: пресс-служба городской администрации

Илья Павлов возглавит управление муниципального контроля Краснодара. Такое решение принято на 27-м очередном заседании городской думы.

Илья Павлов работал в Федеральном государственном учреждении «Федеральная кадастровая палата по Краснодарскому краю». С 2019 года занимал должность директора департамента муниципальной собственности и городских земель, а с 2017 года работал заместителем директора структурного подразделения.

Бывший руководитель управления муниципального контроля Краснодара Юрий Былино покинул пост по собственному желанию.

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