Илья Павлов Фото: пресс-служба городской администрации

Илья Павлов возглавит управление муниципального контроля Краснодара. Такое решение принято на 27-м очередном заседании городской думы.

Илья Павлов работал в Федеральном государственном учреждении «Федеральная кадастровая палата по Краснодарскому краю». С 2019 года занимал должность директора департамента муниципальной собственности и городских земель, а с 2017 года работал заместителем директора структурного подразделения.

Бывший руководитель управления муниципального контроля Краснодара Юрий Былино покинул пост по собственному желанию.